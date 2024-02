Giallo a Uboldo | rubano un’auto e la danno alle fiamme

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di martedì 13 febbraio 2024) Auto rubata e datain un campo a. E’ accaduto nel fine settimana, quando in paese sono stati commessi diversi furti in alcune abitazioni: sia sulla via 4 Novembre sia in alcune palazzine del centro. Dato l’allarme, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, che hanno trovato nei pressi della Saronnese ...