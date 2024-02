Ghali | scontri tra polizia e manifestanti nel sit-in davanti alla sede Rai per il caso Sanremo | manganellate e spintoni

(Di martedì 13 febbraio 2024) Momenti di forte tensionedella Rai di Napoli, in viale Marconi, per una manifestazione organizzata dopo le polemiche seguite all'esibizione di. Alcuni...

Momenti di forte tensione davanti alla sede della Rai di Napoli , in viale Marconi, per una manifestazione organizzata dopo le polemiche seguite ... (ilmattino)

Violenti scontri all’esterno della sede Rai di Napoli , a fuori grotta, dove si sta svolgendo un presidio per denunciare la presa di posizione ... (metropolitanmagazine)

Napoli , 13 febbraio 2024 – scontri durante la manifestazione, davanti alla sede Rai di Napoli in viale Marconi, organizzata da associazioni e gruppi ... (quotidiano)

In merito a quanto pubblicato oggi dal Fatto Quotidiano, la direzione di Repubblica precisa che non è stata mai fatta alcuna censura contro il cantante Ghali, gli è stato invece chiesto di rispondere ...A tre giorni dalla chiusura del Festival di Sanremo continua a tenere banco la polemica sulle parole di Ghali. Durante l’ultima serata all’Ariston, il rapper ha lanciato un messaggio dal palco chieden ...SI sono registrati violenti scontri all’esterno della sede Rai di Napoli, a Fuorigrotta, dove si sta svolgendo un presidio in favore ...