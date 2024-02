Ghali | Repubblica si difende da accuse di censura | “Stiamo aspettando una sua risposta”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nonostante sia trascorso già qualche giorno dalla fine del Festival di Sanremo, infuriano ancora le polemiche esplose dopo le dichiarazioni di. L’artista ha avuto l’ardire di pronunciare le parole “Stop al genocidio” dal palco del teatro Ariston, con un chiaro riferimento a quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza. Non lo avesse mai fatto perché, a quel punto, contro di lui si è scagliato l’ambasciatore israeliano in Italia. E i vertici della Rai sono stati costretti ad una precipitosa rettifica, letta in diretta tv a ‘Domenica’ In da Mara Venier. Nella diatriba entra ora anche il quotidiano, accusato di averto, con una incalzante domanda posta all’autore del brano ‘Casa mia’.Leggi anche:contro Matteo Salvini allo stadio di San Siro: il leader della Lega replica ...