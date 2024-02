Ghali dopo Sanremo con gonna e stivaletti di strass | “La gente non dice la verità”

(Di martedì 13 febbraio 2024) "Lanonla verità,solo che vuole": cosìsui social, in vista della partecipazione a Che Tempo che fa, ospite di Fabio Fazio.

La politica si esprime sulle parole del cantante e sulla gestione dei programmi tv Ghali , dopo le polemiche di Sanremo e Domenica In, sarà ospite di ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Ghali , dopo le polemiche di Sanremo e Domenica In, sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che da Domenica 18 febbraio 2024 sul Nove. Il ... (periodicodaily)

Domenica 18 febbraio Fabio fazio ospita Ghali a Che Tempo Che Fa dopo le sue polemiche in Rai sul genocidio dei palestinesi. Ghali , imbavagliato ... (movieplayer)

(Adnkronos) – Ghali , dopo le polemiche di Sanremo e Domenica In, sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che da Domenica 18 febbraio 2024 sul Nove. ... ()

Il caso Ghali e gli appelli di Dargen D'Amico durante Sanremo fanno parecchio discutere. Mara Venier è finita nel mirino per aver letto una nota in ... (liberoquotidiano)

Quanto accaduto nell’ultima puntata di Domenica In dedicata ai protagonisti di Sanremo 2024, ha travolto inevitabilmente anche Mara Venier . Le ... (blogtivvu)

A Mara Venier fischieranno parecchio le orecchie. La popolare conduttrice televisiva Rai infatti è finita al centro delle polemiche dopo ...Intervenendo su Rai Radio1 a 'Ping Pong', Tajani ha parlato anche dell'intervento letto da Mara Venier a Domenica In ...Da Ghali a D'Amico. La Rai è in piena censura di Stato. L'ad Sergio in soccorso della Meloni. Il Web insorge e la Venier blocca i commenti sui social.