Ghali a Sanremo | spintoni e manganellate al presidio davanti alla sede Rai di Napoli | “Stop al genocidio”

(Di martedì 13 febbraio 2024) Momenti di forte tensionedella Rai di, in viale Marconi, per una manifestazione organizzata dopo le polemiche seguite all’esibizione di. Alcuni manifestanti volevano affiggere uno striscione ma il tentativo è stato bloccato dalle forze dell’ordine. Ci sono stati. La manifestazione è organizzata da Potere al Popolo, Rete per la Palestina Libera e disoccupati con l’ex sindaco di, Luigi de Magistris. Molti hanno tra le mai la scritta ‘IsRAIele’. Altri indossano maschere dell’alieno che ha accompagnato sul palco dell’Ariston il cantante mentre l’acronimo Rai è diventato ‘Rai televisione IsRAIeliana’. Circa duecento le persone presenti, su alcuni manifesti compare la ...

