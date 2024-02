Ghali a Sanremo | spintoni e manganellate al presidio davanti alla sede della Rai a Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di forte tensioneRai di, in viale Marconi, per una manifestazione organizzata da Potere al Popolo, Rete per la Palestina Libera e disoccupati con l’ex sindaco di, Luigi de Magistris, dopo le polemiche per l’esibizione di. Alcuni manifestanti volevano affiggere uno striscione ma il tentativo è stato bloccato dalle forze dell’ordine. Ci sono stati. Molti hanno tra le mai la scritta ‘IsRAIele’. Altri indossano maschere dell’alieno che ha accompagnato sul palco dell’Ariston il cantante mentre l’acronimo Rai è diventato ‘Rai televisione IsRAIeliana’. Circa duecento le persone...