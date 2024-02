Geronima Ferretti | storia vera dell’amore di Mameli

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 13 febbraio 2024) Grande successo per la fiction Rai dal titolo, il ragazzo che sognò l’Italia. L’impatto positivo sul pubblico ha portato, ragionevolmente, anche a un certo interesse per gli attori cardine del cast, come Barbara Venturato. Al tempo stesso, in molti si chiedono chi fosse il suo personaggio, ovvero ladi, primo amore di Goffredo. Di seguito un po’ di informazioni storiche e le parole dell’interprete che le ha prestato il volto sul piccolo schermo. Barbara Venturato suIntervistata da Fanpage, l’attrice Barbara Venturato ha spiegato come fosse all’oscuro della figura della giovane nobile, prima d’avere la chance di interpretarla. Non aveva neanche informazioni su, ...