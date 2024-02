Geolier spegne le polemiche | “Basta odio | la musica deve unire Angelina Mango ha meritato”

(Di martedì 13 febbraio 2024) A indossare i panni del pompiere ere la polemica sull'esito del Festival di Sanremo ci ha pensato direttamente lui,. Attraverso una storia su Instagram, l'artista campano ha invitato ad abbassare i toni, rendendo onore alla vincitrice. "Sta succedendo una cosa molto brutta. Noi artisti non siamo l'uno contro l'altro: sbagliate a pensarla così. C'è un po' di sana competizione,...

Ghali pro-Gaza a Domenica In, la Rai pronta ad avviare un altro audit interno dopo quello su Travolta al Festival di Sanremo.«La musica non è odio ma unione». Così Geolier rompe il silenzio sui social in merito alle polemiche sulla vittoria di Angelina Mango, prima classificata al Festival ...Due famosi cantanti italiani si sono schierati contro la vittoria di Angelina Mango, giudicandola "manipolata". Chi sono