Geolier premiato dal sindaco di Napoli Manfredi

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il rione Secondigliano lo ha accolto in un abbraccio collettivo. La Treccani ha acceso l’attenzione sul suo messaggio d’amore nella canzone. Illo haal Maschio Angioino chiedendogli di farsi messaggero dei giovani.è il nuovo giovane “Maradona” di, dal calcio alla musica la città si immedesima nel figlio che si afferma nascendo dal nulla nella periferia della faida. Eppure su Emanuele Palumbo (il nome di, ndr) si è scatenata una polemica che continua anche dopo il festival. Dagli insulti della sala stampa e dai fischi della platea dell’Ariston ora spuntano vecchi videoclip delle sue canzoni incise quando era ancora minorenne. “Noi Consumatori” è pronta all’esposto in Procura sul televoto mentre le “mamme” insorgono come hanno fatto Daniela Di Maggio, madre di ...

Il rapper napoletano pubblica un video nel quale chiede ai fan di non attaccare la vincitrice di Sanremo e di rispettare il podio del Festival. Ma c'è un piccolo cortocircuito ...Geolier appello post Sanremo, arriva sui social l'invito alla calma del cantante di "Io p me, tu p te" reduce dall'Ariston.Parole accompagnate da un grande augurio alla vincitrice di Sanremo che, a maggio, rappresenterà il nostro Paese in Svezia all' Eurovision 2024, il più grande evento musicale al mondo che Torino ...