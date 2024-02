Geolier | Italo Cucci | “gli intellettuali ora lo difendono | ieri lo hanno accusato di aver svilito il napoletano”

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 13 febbraio 2024) .lo scrive nella sua rubrica lettere sul Corriere dello Sport. A proposito di Napoli e di Sanremo, la Rai ha chiarito com’è stato possibile per Angelina sconfiggere il gran favorito (a numeri). Come è ormai noto, il verdetto è stato determinato dal risultato combinato del voto delle tre giurie in campo: Sala Stampa, Radio e Televoto popolare cheun peso praticamente identico (33% Stampa e Radio, 34% Televoto). A parte le analisi anche faziose del risultato,risulta essere stato sconfitto dal voto della sala stampa, dei giornalisti che gliattribuito solo l’1,5% delle preferenze annullando il suo clamoroso vantaggio. Qualcuno ha chiesto l’introduzione di una sorta di Var garante (si fa per dire) dei voti e dei conteggi. Il ragazzo ha accettato la sconfitta con grande ...