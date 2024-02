Geolier e le due Napoli | quando la poetica di «Gomorra» piace solo se permette i tour e non disturba gli affari

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 13 febbraio 2024) Doveva essere il festival del quieto vivere, quello che teneva la politica lontanissima, eliminando i monologhi e le presenze troppo impegnate. In un gioco di specchi l’ultimo Sanremo firmato da Amadeus è diventato, invece, il più politico di tutti, toccando in cinque giorni (diciamo sei se ci mettiamo il caso Mara Venier) il conflitto a Gaza, i rapporti economici coi brand, l’immigrazione e i pregiudizi su chinelle origini non è italiano, e facendo esplodere un rimosso di cui davvero da anni non si parlava: il conflitto mai superato tra Nord e Sud del paese, un Sud a cui guardare con condiscendenzachiede finanziamenti pubblici e non sempre li sa gestire, ma che infastidisce se prova ad entrare nelle stanze dei bottoni senza permesso. A prendersi tutto, «chill me capisc, chillat nun me capisc, a me nun me ne fott proprio», direbbe ...