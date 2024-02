Geolier con Manfredi | il sindaco risponde ai genitori di Giogiò | “Li rispetto | ma parliamo con tutti”

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il Primo Cittadino di Napolia Daniela Di Maggio e Franco Cutolo dopo le polemiche per il premio conferito al cantante per la partecipazione a Sanremo.

Anche Franco Cutolo, come l'ex moglie Daniela Di Maggio, si è mostrato indignato per la premiazione al rapper di Secondigliano nella sala dei Bari ... (teleclubitalia)

Nuovo appuntamento con “Le Iene” condotto da Veronica Gentili con Max Angioni, in onda stasera 13 febbraio su Italia 1. Tra gli ospiti in studio: la ... (metropolitanmagazine)

Il rapper napoletano pubblica un video nel quale chiede ai fan di non attaccare la vincitrice di Sanremo e di rispettare il podio del Festival. Ma c'è un piccolo cortocircuito ...Tuta gold di Mahmood continua a scalare le classifiche mentre l'artista milanese si prepara al nuovo album e al tour in Italia ed Europa.ma il legame con Mameli è troppo forte. Cosa vedere stasera in tv Mameli "sfida" la Champions mentre Geolier è a Le Iene: i programmi in onda oggi (13 febbraio) su Rai, Mediaset, La7 (e non solo) Un ...