“Geolier boicottato a Sanremo” | incredibile rivelazione di un giornalista presente in sala stampa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 13 febbraio 2024) La vittoria di Angelina Mango a discapito dial Festival dicontinua a far discutere: pesanti accuse da uno dei giornalisti in. Il Festival di, come di consuetudine, si è concluso tra le polemiche. La vittoria di Angelina Mango ha lasciato molte perplessità soprattutto per il modo in cui è arrivata. Nella serata delle cover, dove la Mango aveva cantato una canzone scritta dal padre Pino Mango per tributarlo, la vittoria era andata agrazie al televoto ampiamente a suo favore. Questo, oltre a scatenare polemiche al teatro Ariston con i fischi da parte del pubblico e qualcuno che ha lasciato il teatro prima della fine, ha avuto delle conseguenze anche sulla serata finale. La sera successiva, quella della finale, dunque, in molti tifavano ...