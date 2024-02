Genova ripensata dai bambini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Oltre 1000 alunni della scuole dihanno partecipato al Premio Federica Picasso, per riprogettare la viabilità cittadina inserendo strade scolastiche, zone semipedonali e percorsi per pedibus e bicibus. La fase finale del concorso si è svolta nei giorni scorsi presso il Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, aidelle classi quarte e quinte delle scuole primarie sono andati i premi comitato promotore formato da Studio Legale Associato Sguerso, Comune die Ufficio Scolastico Regionale. Il premio è intitolato a Federica, una ragazza genovese scomparsa l’8 febbraio 2021 a seguito di un tragico scontro stradale. I suoi genitori per ricordarla hanno deciso di dare vita al concorso aperto a tutti idella città.