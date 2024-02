Genova | detenuto si toglie la vita nel carcere di Marassi | la Procura indaga sulla sua morte

È stato aperto un fascicolo per morte come conseguenza di altro reato per il suicidio del 28enne: gli investigatori vogliono capire se l’intervento degli agenti sia stato tempestivo e se il detenuto d ...Genova - La procura di Genova indaga sulla vicenda del detenuto di 28 anni che si è impiccato nella sua cella del carcere di Marassi ed è poi morto 48 ore dopo all'ospedale San Martino ( clicca qui pe ...Aveva appena patteggiato altri 10 mesi di carcere per aver fatto resistenza agli agenti di custodia. E avrebbe manomesso la serrature del cancello per ritardare il salvataggio ...