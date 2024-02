Gender Lens Investing | la parità di genere passa dagli investimenti

Gender inequality, coupled with the climate crisis, is one of the greatest challenges of our time’. This is the opening line of a new UN report published today exploring the transformative potential ...Una ricerca innovativa esplora un approccio di investimento che ha l'obiettivo di coniugare risultati economici e impatto positivo per le donne ...Read about Suella Braverman's criticism of a report on 'racist colonial legacies' and her defense of perceptions of racism in rural areas of Britain.