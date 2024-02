Gemini man | dopo due flop Will Smith torna ai film di azione e ha fatto bene

(Di martedì 13 febbraio 2024)MAN Canale 20 ore 21.05. Con, Clive Owen e Mary Elizabeth Winstead. Regia di Ang Lee. Produzione Usa 2019. Durata: 2 ore LA TRAMA Un sicario della DIA vuole smettere. E smette nonostante il parere contrario dei suoi superiori. Talmente contrari da decidere di sopprimerlo mandandogli alle coste un altro killer. Però uguale identico a lui. Henry Brogan si trova a fronteggiare un suo sosia però più giovane, più addestrato nella moderna arte di uccidere e soprattutto assolutamente privo di scrupoli. Lotta all'ultimo sangue non più tra un buono e un cattivo, ma tra un ex cattivo e un malvagio senza remissione PERCHÈ VEDERLO Perchéduedi fila condi qualche ambizione, èto velocemente al ...

Espansione Globale di Gemini: L'Innovazione AI di Google Sbarca in Europa e India Nel panorama tecnologico in continua evoluzione, Google si distingue ancora una volta come pioniere con il lancio di G ...Scopri il meglio che la serata ha da offrire in chiaro, partendo da film come Lo stagista inaspettato e Se mi vuoi bene. Se siete indecisi, ecco alcuni consigli ...L'intelligenza artificiale di Google Bard prende ora il nome di Gemini. Vediamo insieme come funziona il potente Chatbot.