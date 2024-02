Gaza | Schlein | “Governo faccia il possibile per fermare l’attacco a Rafah | va contro la Corte penale internazionale”

(Di martedì 13 febbraio 2024) “Anche e soprattutto ora la stella polare deve essere il riconoscimento e il rispetto del Diritto. È necessario e urgente che ci sia un immediato cessate il fuoco umanitario. E bisogna che iltutto ilperannunciato a, che sarebbe un’ecatombe. Sarebbe anche in contrasto con le indicazioni giunte dalle indicazioni dalla. E vorrei che illo dicesse con la stessa fermezza che hanno avuto su questo gli altri Governi. Insisteremo perché si possa vedere un’iniziativa politica e diplomatica all’altezza della tradizione italiana”. Lo ha affermato la segretaria del Pd Ellynel corso delle ...

Sorpresa nel dibattito parlamentare sulla guerra in Medio oriente. Il contatto tra le due leader porta al via libera di entrambe le mozioni, grazie ... (huffingtonpost)

Roma, 13 feb. (askanews) – In Medio oriente è “necessario e urgente un immediato cessate il fuoco umanitario” e se il governo sosterrà una ... (ildenaro)

Roma, 13 febbraio 2024 – approva ta dalla Camera la mozione presentata dalla maggioranza sulla crisi in Medio Oriente. Via libera anche a parti del ... (ilfaroonline)

Meloni e Schlein si sono sentite telefonicamente prima che passasse la mozione Pd che chiedeva il cessate il fuoco a Gaza grazie all'astensione del centrodestra.Roma, 13 feb – Il M5S "Abbiamo votato a favore della loro mozione e loro hanno votato a favore della nostra: devo dire che avevano votato a favore anche della nostra precedente mozione sull'Ucraina c ...Roma, 13 feb – "E' un momento molto importante, perché il Parlamento ha approvato il primo punto della nostra mozione, così come riformulato per chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario e di ...