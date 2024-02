Gaza | informazione schierata con Israele | su 30 quotidiani solo 2 citano i 100 morti nel blitz di Rafah di cui 3 ostaggi e Netanyahu testa di cuoio | da Repubblica a Corriere | 2 prigionieri liberati

(Di martedì 13 febbraio 2024) Come riportano le notizie relative alla guerra in Medio Oriente i media italiani? Abbiamo provato a dare una risposta prendendo in esame le prime pagine dei maggioriitaliani e una notizia in particolare, ossia quella deldell'esercito israeliano per liberare duecostato la

Per quanto tempo dovremo ancora scrivere di una guerra che uccide a passo di danza, un passo indietro e due passi avanti, uno di lato ed uno in avanti Che, come un tango macabro, conta gli edifici di ...Cessate il fuoco e ostaggi: pressing Usa su accordo, capo Cia al Cairo. Ministero sanità Gaza: '133 morti in raid Israele in 24 ore, 28.473 da inizio guerra' ...Si parlava inizialmente di 100 morti, il conto è poi stato precisato a 67. Tante sono le vittime dei bombadamenti israeliani per liberare due ostaggi di origine argentina presi da Hamas nella Striscia ...