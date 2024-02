Gaza | cessate il fuoco e ostaggi | pressing Usa per accordo | capo Cia al Cairo

Gli USA hanno ribadito che non sosterranno "un cessate il fuoco generale a Gaza ". A dirlo il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale ... (fanpage)

Cessate il fuoco e ostaggi: pressing Usa su accordo, capo Cia al Cairo. Ministero sanità Gaza: '133 morti in raid Israele in 24 ore, 28.473 da inizio guerra' ...Guerra Gaza. L'esercito israeliano ha liberato a Rafah, nel sud della Striscia, due ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre. 'Erano nella casa di una famiglià. Hamas annuncia la morte ...Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha esortato Israele a non procedere nell'invadere Rafah senza un piano per i civili.