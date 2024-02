Gaza “Biden furioso con Netanyahu | in privato lo insulta”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 13 febbraio 2024) Joesarebbe sempre più furibondo con Benyaminper la campagna militare israeliana ae con i suoi collaboratori, secondo quanto riferisce la Nbc, si sarebbe lasciato andare anche ad insulti verso il premier israeliano. A volte, riporta l'emittente Usa,si riferisce asemplicemente come "quel ragazzo" mentre in almeno tre recenti occasioni lo ha definito "uno str…", riferisce Nbc News. Sollecitato su questo, il Consiglio per la sicurezza nazionale Usa ha smentito, affermando che nonostante alcuni disaccordi i due hanno una "relazione decennale rispettosa in pubblico e in". (fonte: Ansa)