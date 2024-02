Garzelli | «I giornalisti | quando dovevano intervistare Pantani | provavano soggezione»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 13 febbraio 2024) Stefano, vincitore del Giro d’Italia 2000 e amico di Marco, intervistato dalla Gazzetta. Domani 14 febbraio è l’anniversario della morte del Pirata. «Marcoè stato un pezzo della mia vita. È stato un pezzo della vita di ognuno di noi».si spiega: «Un mese fa, esco in bici. Vado piano. Mi sorpassano due-tre cicloamatori in salita, io dico ‘ora mi metto dietro e non mi faccio staccare’. Non sapevano chi fossi io. Vedono che non mi stacco e fanno ‘Oh, dai’. Capito? Non hanno citato Valverde, Contador, Indurain. No.. Perché tutti, ben oltre i confini dell’Italia, sanno chi è stato Marco. Tutti». L’intervista diIl perché tutti conoscano, è presto detto: «Lei mi ha chiamato per ricordare ...