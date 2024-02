Garibaldi | nuovo malore al Grande Fratello | i gieffini corrono da lui

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nemmeno due settimane fa Giuseppeha avuto unnella casa del, un’ambulanza è arrivata a Cinecittà ed ha trasportato il gieffino in ospedale dov’è stato immediatamente controllato e poi rimesso in forze in pochi giorni. Oggi però il bidello calabrese si è sentito nuovamente male. Poche ore fa Stefano e Grecia stavano parlando in camera, quando la Colmenares ha detto: “Oddio ma in bagno c’è qualcuno che non sta bene, sta vomitando“. L’attrice poi si è rivolta agli autori: “sorella in bagno stanno vomitando“. Stefano invece è corso in giardino (dove erano tutti gli altri) ed ha chiamato Anita Olivieri: “Amore ti devo parlare, ti devo dire una cosa, vieni un attimo, Giuseppe non sta bene“. Beatrice Luzzi ha capito ed ha avvisato gli altri: “Ragazzi sta nuovamente ...