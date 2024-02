Gallipoli | si traveste da fantasma per spaventare l’ex moglie video | l’ultima frontiera dello stalking

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ha perseguitato la exarrivando persino a mascherarsi daper spaventarla. L’uomo, un 48enne di, in provincia di Lecce, è stato raggiunto da un ammonimento del questore. Nel corso delle ultime settimane, si è reso responsabile dei reati di atti persecutori, danneggiamento, minacce gravi e lesioni personali nei confronti della ex. Mai rassegnato alla fine del matrimonio, ha posto in essere condotte sempre più persecutorie nei confronti della donna, presentandosi in tutti i luoghi frequentati dalla stessa, a tutte le ore, anche notturne. Stalkerizzata, minacciata , calunniata, diffamata, privata della propria libertà, a causa di una relazione finita e non condivisa”. A denunciare la situazione di violenza che si sta perpetrando aè la figlia della donna che, ...

