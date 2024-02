Gallipoli | si maschera da fantasma per controllare l’ex moglie

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 13 febbraio 2024) Pubblicato il 13 Febbraio, 2024 “Mai rassegnato alla fine del matrimonio, ha messo in atto condotte sempre più persecutorie nei confronti della donna, presentandosi in tutti i luoghi frequentati da lei, a tutte le ore, anche notturne, arrivando addirittura arsi da”… Così il Questore di Lecce. Ammonimento per un 48enne diper atti persecutori, danneggiamento, minacce gravi e lesioni personali nei confronti della ex. L’ammonimento del Questore si sostanzia nell’invito, “senza limite di tempo, a tenere immediatamente una condotta conforme alla legge e a cessare qualunque comportamento vessatorio persecutorio o condotta violenta, sia essa fisica, psicologica, verbale o economica nei confronti della vittima”.