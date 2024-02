G7 in Puglia | la prefettura cerca hotel per l?evento | pubblicato l?avviso col quale si cercano strutture per ospitare le forze di polizia

(Di martedì 13 febbraio 2024) La provincia di Bari coinvolta nell?organizzazione per il G7 che si terrà dal 13 al 15 giugno 2024 in, nella Valle d'Itria, a Borgo Egnazia. Lalocale ha...

I mezzi dovrebbero partire prima dell’alba per poi percorrere una delle principali arterie pugliesi, sino ad arrivare nel capoluogo – e nello specifico sul ...BARI - La Puglia bloccata dai trattori: domani 13 febbraio, avrà luogo una manifestazione di agricoltori che interesserà la provincia di Brindisi e quella di Bari.Taranto, agricoltura in ginocchio: CIA Puglia ha diffuso ai media una nota con oggetto: consegna di un documento al Prefetto durante l’incontro in Prefettura, nel Tarantino aziende in gravi difficoltà ...