G7 a Positano | un dono made in Salerno per i grandi della Terra

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiScade il 29 febbraio 2024 il bando nazionalePresidenza del Consiglio dei Ministri che cerca imprese in grado di realizzare cadeaux istituzionali per omaggiare i partecipanti al G7 in occasione degli eventi ufficiali che riuniranno anche in Campania, in tre date diverse, i rappresentanti dei sette paesi più industrializzati del mondo. La Camera di Commercio diè fortemente impegnata, anche con riunioni che hanno già coinvolto le sigle che, in particolare, rappresentano il mondo dell’artigianato, per sollecitare una risposta che sia in grado di offrire tra le mani dei più potenti del pianeta un omaggioin. E potrebbe essere un prodotto di ceramica artigianale artistica quello che arriverà nelle mani dei...