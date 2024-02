Furto al Mediacal Center | due arresti | processo per direttissima per i ladri di macchinette

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSaranno processati nel primo pomeriggio di oggi presso il Tribunale di Benevento, Angelo La Montagna, 30 anni, e Antonio Barricelli 37 anni, entrambi di Benevento, responsabili di unpresso i distributori installati all’interno della strutturadi contrada Piano Cappelle. Gli uomini della Squadra Mobile li hanno bloccati nella serata di domenica 11 febbraio all’interno dell’area di servizio Agip di via Napoli, a bordo di una Peugeot 206. I poliziotti hanno proceduto alla perquisizione rinvenendo due cacciaviti, una pinza, una chiave a “Pappagallo” e due torce. Inoltre, le forze dell’ordine rinvenivano, nel vano portaoggetti dello sportello lato conducente, un borsello contenente una cospicua somma di monete e delle banconote di vario taglio, una somma di denaro di circa 170 euro. Il ...

Nella tarda serata di domenica gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Benevento con l’ausilio di personale delle volanti, nel corso di specifici servizi organizzati per reprimere rea ...Nella tarda serata di domenica gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Benevento con l’ausilio di personale delle volanti, nel corso di specifici servizi organizzati per reprimere rea ...Furto in un centro di riabilitazione: sono stati arrestati, dai poliziotti, due ragazzi di 30 e 36 anni di Benevento.