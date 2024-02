Fuori posto | mito sgretolato | caso Travolta | Corona boccia la gag

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 13 febbraio 2024) Anche a È sempre Cartabianca, il programma di politica e di attualità del martedì sera, si è parlato di Sanremo. Come ogni anno, il Festival della canzone italiana accende la polemiche e proprio su una di queste Bianca Berlinguer si è voluta soffermare. "Le è piaciuta la canzone che ha vinto", ha chiesto in maniera diretta la conduttrice al suo interlocutore preferito, Mauro. "No, mi è piaciuta uno di un ragazzo biondo, con i capelli corti. Non ricordo il nome", ha risl'alpinista, che quindi è subito passato al grandedi questa 74esima kermesse. "Mi è piaciuto vedere i miei miti, Johne Russell Crowe. Gli hanno fatto fare il ballo del qua qua", ha detto sorridendo. Su Russel Crowe ha detto: "Mi ero immedesimato con la sua pancia, però cantava e suonava bene". "Ho capito come i miti ...