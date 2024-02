Frosinone | preoccupa la difesa | ora i numeri sono impietosi E DiFra…

Come sottolineato dall'edizione odierna di Repubblica(Firenze), Italiano domenica contro il Frosinone ha scelto di far tornare Nico Gonzalez alle origini. L'argentino, come in ...Il Senatore della Repubblica Italiana, oltre che tifoso del Bologna, Pier Ferdinando Casini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "C'é ...LAZIO ROVELLA CHAMPIONS - Siamo alla vigilia della gara valida per gli ottavi di finale di Champions League Lazio - Bayern Monaco.