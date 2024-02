Frosinone | Angelozzi | «Ecco perché Soulé può giocare nella Juve»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Guido, responsabile dell’area tecnica del, ha parlato ai microfoni di Rai Sport.le sue dichiarazioni Guido, responsabile dell’area tecnica del, ha parlato ai microfoni di Rai Sport.le sue dichiarazioni. PAROLE – «Soulè può alzare il livello qualitativo dellantus? Potenzialmente si, Soulè è un giocatore forte, ha talento, è giovane però pointus non è facile ma lui può farcela. Ha le stesse caratteristiche di Chiesa? In questo momento Chiesa sta giocando come attaccante e possonoentrambi: uno su un lato, uno sull’altro poi dipende dall’allenatore. Lui come Barrenechea o Kaio Jorge: quest’ultimo sta crescendo dopo ...