Frecce tricolori | nessuna traccia di bird strike nell' incidente di Caselle

(Di martedì 13 febbraio 2024) AGI -di volatili'aereo delleche, lo scorso settembre, perse quota all'aeroportodi Torino e travolse un'auto con a bordo una famiglia di quattro persone sulla strada provinciale.a tragedia perse la vita una bambina di 5 anni, Laura Origliasso, che rimase bloccata nel suo seggiolino mentre la vettura andava in fiamme. Dagli accertamenti disposti dalla Procura di Ivrea, che indaga sull', non risultano tracce di, ossia dell'impatto del velivolo con uno stormo di uccelli, fino a questo momento l'ipotesi più accreditata per spiegare l'accaduto. Nei prossimi giorni i magistrati disporranno ulteriori rilievi per risalire a eventuali errori ...