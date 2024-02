Frecce Tricolori | le analisi non confermano il bird strike | “Forse gli uccelli non causarono l’incidente di Torino”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Sono state analizzate le parti esterne dell’aereo delleprecipitato lo scorso 16 settembre poco dopo il decollo dall’aeroporto di Caselle. L’aereo Pony 4, pilotato da Oscar Del Dò, era caduto subito dopo essersi levato dalla pista dell’aeroporto torinese: un pezzo in fiamme aveva travolto un’auto, su una strada provinciale, con una famiglia a bordo.aveva causato la morte di una bambina di 5 anni, Laura Origliasso, e aveva ferito il resto della famiglia. Una delle prime ipotesi presa in considerazione come possibile causa delera stata il ““, ovvero l’ingresso di uno o piùnel motore. Ma le prime indagini non hanno riscontrato elementi che possano confermare l’ipotesi. L’esame svolto con il luminol non ha ...