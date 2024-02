Frecce Tricolori | la tragedia in cui è morta la piccola Laura non è stata causata da bird strike VIDEO

(Di martedì 13 febbraio 2024) Pubblicato il 13 Febbraio, 2024 Da una prima analisi, gli esperti incaricati dalla Procura di Ivrea di esaminare la carcassa dell’aereo delleprecipitato il 16 settembre poco dopo il decollo dall’aeroporto di Torino-Caselle, causando la morte di una bambina di 5 anni, non hanno riscontrato elementi che confermino l’ipotesi di un, ovvero l’ingresso di uno o più uccelli nelle turbine del monomotore. Si tratta di prime risposte parziali, arrivate da un esame svolto con il luminol per individuare tracce biologiche sull’esterno del motore del velivolo. Il fatto La pattuglia delleera decollata da Caselle nel pomeriggio di sabato 16 settembre 2023 per un sorvolo sulla città di Vercelli. L’aereo “Pony 4”, pilotato da Oscar Del Dò, era ...

