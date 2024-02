Frankie hi-nrg mc | “Chi pensa che per me la vittoria di Angelina Mango non sia più che meritata ha capito male il senso del mio tweet | che è contro la pratica del Televoto Riporterei la Demoscopica”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Aveva creato molto scalpore il messaggio su X dihi-nrg mc durante il Festival di Sanremo 2024: “Comunque se fossi uno di quel 60% che ha televotato Geolier, spendendo dei soldi per far vincere il mio beniamino, e lo vedessi scavalcare da chi ha preso un misero 16%, vincente per mano di un manipolo di membri di una casta mediatica, ecco forse mi sentirei preso in giro”.durante la conferenza stampa interpellata su queste parole aveva risposto: “Ma davvero le ha scritte? Mi spiace molto, lo stimo”. Passato qualche giorno il rapper è tornato su X per specificare: “Chiche per me ladinon sia più chehaildel mio ...