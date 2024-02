“Franco Califano Non escludo il ritorno” | il libro di Salvatore Coccoluto

(Di martedì 13 febbraio 2024) In occasione dell’uscita del film “” andato in onda su Rai 1 lo scorso 11 febbraio, esce in libreria la nuova edizione del. Nonil”, scritto dall’autore e giornalista. Spaccone e fragile, generoso e ingenuo.è stato uno degli artisti più discussi della canzone d’autore italiana. Spesso di lui è arrivata prima la fama di tombeur de femmes, poi la poesia. Prima i guai giudiziari, poi i versi indimenticabili. Questocompie il grande salto: mettere in primo piano le sue canzoni, raccontandole di pari passo con la vicenda umana. Dall’infanzia nei collegi all’adolescenza nella borgata, dai primi passi come autore alle ...

La fiction televisiva vive di flashback. È il 1984 e al teatro Parioli di Roma, mentre Franco Califano è in camerino in attesa di un concerto che lo consacrerà per sempre, si presentano sei carabinier ...Colpa di Gino Paoli. È lui che scrive un appello in favore di Franco Califano, che si attiva per cercare di tirarlo fuori dal gorgo in cui è stato ficcato. A… Leggi ...NAPOLI – Stava parlando “di Costituzione e di partecipazione, temi che lo appassionavano”, racconta il vicepresidente della Camera Sergio Costa, che ha assistito in diretta alla morte dell’avvocato Vi ...