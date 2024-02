Fra video sul web | infopoint | Qr code e case vacanza Una Mandello innovativa aperta a tutti i turisti

(Di martedì 13 febbraio 2024) Abbiamo intervistato l’assessore del Turismo e del Commercio didel Lario, Silvia Nessi e l’imprenditriceca, Elisabetta Lafranconi. Entrambe ci hanno detto che moltisi informano prima della partenza sulle offerte del territorio, mentre altri arrivano impreparati: alcuni pensano che "Lago di Como" sia una città. Per questo il Comune, vincendo alcuni bandi della regione Lombardia, ha realizzato depliant, mappe, borse e zainetti con il logo Lake Como e cartellonistica sulle varie mete. Inoltre, il lago di Como viene sponsorizzato attraverso la BIT di Milano e il TTG Travel di Rimini, le più importanti fiere di settore in Italia. In queste manifestazioni viene distribuito materiale esplicativo per invogliare il turista alla visita di tutto il territorio lacustre. Asono presenti oltre ...

Una bella sorpresa per Perla Vatiero al Grande Fratello : la concorrente riabbraccia in passerella la sorella Loana tra le lacrime. Perla Vatiero al ... (superguidatv)

A Mandello sono presenti oltre un centinaio di strutture ricettive fra hotel e b&b, gestite da imprenditori o da privati, che collaborano tra di loro. Lavorando nel settore turistico sono presenti ...Domani, dalle 12 fino a tarda sera, il sistema Cup 2.0 per le prenotazioni sanitarie nella provincia di Grosseto sarà bloccato per un aggiornamento. Durante questo periodo non sarà possibile prenotare ...Sky TG24, nuova App per notizie e Dirette Live su App Store e Play Store, Le notizie di giornata e la diretta di Sky tg24 a portata di mano, in una sola nuova casa digitale: è disponibile su tutti gli ...