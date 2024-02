Forza Italia | 12 punti per il futuro del Paese

Il partito di Meloni ha formalizzato il candidato: è favorito, però Forza Italia per ora non rinuncia. Soluzione entro il weekend, altrimenti decide Roma. Risolti intanto 27 comuni su 32 .La riunione a Bologna non risolve il nodo gordiano delle candidature. Lega e Forza Italia pronte a sostenere l’avvocato, Fratelli d’Italia no. Per i meloniani potrebbe scendere in campo Aragona.Momento difficile per i principali partiti italiani: Fratelli d’Italia perde punti, e il Pd fa anche peggio. In calo anche Lega e M5s, solo Forza Italia resta stabile. C’è una risalita tra Alleanza ...