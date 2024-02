Forniture energia elettrica | la provincia di Pistoia sotto Edison nel sistema transitorio Ecco che cosa cambia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024), 13 febbraio 2024 – Nella rivoluzione che è partita da qualche settimana per quel che concerne ledi, c’è da segnalare un passaggio molto importante per moltissimi utenti della nostra. Secondo quanto affinato dal portale di riferimento Segugio.it , il territorio diè stato assegnato aSpa per il servizio a tutela graduale nei territori che sono finiti all’asta per poter scegliere il fornitore per questa fase transitoria. Prima di vedere numeri e dettagli, però, è opportuno soffermarsi sulla spiegazione tecnica di quel che succede. Il servizio a tutela graduale, infatti, è quelche regolerà ledi ...