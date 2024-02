Formula 1 | Presentazione Ferrari SF-24 Il Ritorno delle Grandi Sfide su Sky e NOW!

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 13 febbraio 2024) È tempo di tornare a sognare. Tornano ledella1 su Sky e in streaming su NOW. In attesa della pista, un grande appuntamento per tutti gli appassionati: ladellaSF-24 in diretta da Maranello. A partire dalle 11.30, su Sky Sport 24, Sky Sport F1 e in streaming su NOW, Carlo Vanzini, insieme a Matteo Bobbi e Roberto Chinchero seguiranno minuto per minuto l’unveiling della monoposto del cavallino che competerà nella stagione 2024 di1. Collegamenti in diretta durante tutta la giornata con Mara Sangiorgio che, in collegamento da Fiorano, farà vivere da vicino i primi giri in pista della nuova Rossa, in attesa di ascoltare le voci dei protagonisti e le sensazioni a caldo di Charles Leclerc, Carlos Sainz e Frederic Vasseur. L’evento sarà ...