Formia Pastificio Paone | rinnovata per soli due mesi la cassa integrazione straordinaria

Formia – Dal 1 gennaio scorso i 29 ex dipendenti del Pastificio Paone di Formia non stanno beneficiando più della cassa integrazione straordinaria. ... (temporeale.info)

FORMIA – Dal 1 gennaio scorso i 29 ex dipendenti del pastificio Paone di Formia non stanno beneficiando più della cassa integrazione straordinaria. L’allarme è stato lanciato dalle organizzazioni ...SUD PONTINO – Molti degli indagati erano conosciuti per essere considerati affiliati o vicini al clan Mendico Antinozzi o per essere stati condannati al termine del processo di primo grado anticamorra ...