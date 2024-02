Forlì attende il giudice sportivo su Johnson Ma si fa forte della risposta in emergenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Mentre il caso dell’espulsione di Xavier, con possibile squalifica, è al vaglio del, in casa Unieuro ci si gode la vittoria casalinga contro la Sebastiani Rieti: forza e compattezza erano qualità dei biancorossi già note, ma sono risaltate in un contesto molto difficile. Probabilmente oggi, o al più tardi domatina, si conoscerà il destino diespulso a metà del terzo quarto. La sua sorte dipenderà da quello che hanno scritto a fine gara sul loro referto i tre arbitri Marco Attard (fratello del fischietto internazionale Manuel), Duccio Maschio e soprattutto Sebastiano Tarascio, il terzo arbitro che ha materialmente espulso: questo per ora la Pallacanestro 2.015 non può saperlo. Le tre possibilità che si pongono di fronte all’ala mancina sono tre: un assoluto ...