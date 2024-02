Footlose | Kevin Bacon | Un sequel 40 anni dopo? Sarebbe un disastro

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 13 febbraio 2024) Per il 40°versario di Footloose è stato chiesto acosa ne pensa dell'ipotesi di un, ma l'attore sembra nettamente contrario. L'idea di undi Footloose 40fa inorridire la starche predice "il". L'attore 65enne è stato interrogato sull'ipotesi nel corso del podcast Six Degrees with, e ha immediatamente risposto che "un remake è già stato fatto", riferendosi a Footloose del 2011 con Kenny Wormald, Julianne Hough, Dennis Quaid, Andie MacDowell e Miles Teller. La conduttrice Stacy Huston ha però ribadito che unpotrebbe raccontare una storia diversa: "Ora sei il personaggio di John Lithgow... ...