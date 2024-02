Fonti Nato | circa 20 Paesi verso il 2% di spesa nel 2024

(Di martedì 13 febbraio 2024)due terzi dei 31membri della- ovvero più o meno 20 - sarebbero "sulla buona strada" per raggiungere l'obiettivo diper la difesa del 2% del Pil nel, stando alle ultime proiezioni messe a punto dall'Alleanza. Lo riportanoqualificate. Il segretario generale, Jens Stoltenberg, illustrerà le stime a margine della ministeriale Difesa, dopo le affermazioni di Donald Trump che hanno creato scompiglio fra gli alleati. Si tratta di un numero molto più alto delle stime più recenti dello scorso luglio (11) e dei dati certificati nel rapporto annuale del 2023 (6).

Prima la bufera per l’incredibile sequela di affermazioni retrograde dai contenuti sessisti, omofobi e razzisti presenti nel libro “Il mondo al ... (ilfattoquotidiano)

La cattedrale sarà pronta entro i Giochi Olimpici di Paris 2024. PARIGI - Sono cominciati i lavori per la rimozione delle impalcature intorno alla guglia di Notre-Dame de Paris, la cattedrale parigina ...Roma, 13 feb. (askanews) – Gli ultimi anni hanno segnato una notevole accelerazione nella costruzione di Gigafactory per la produzione di batterie agli ioni di litio. Secondo il “Gigafactory Assessmen ...La diffusione dell'intelligenza artificiale e l'entusiasmo nato attorno a essa sta oscurando altre tecnologie ancora fondamentali per il business.