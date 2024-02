Foibe | dalla sinistra il ‘silenzio assoluto’ | “Schiaffo alle vittime”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 13 febbraio 2024) Massacri delleancora il “silenzio assoluto”: i partiti di destra non ci stanno ed attaccano Nemmeno un commento. Non una dichiarazione per ricordare il terribile anniversario dei massacri sulle. Nulla di tutto questo da parte della. Proprio come se avessero voltato le sp. Nel ‘Giorno del ricordo’ sia Giuseppe Conte, Elly Schlein che Carlo Calenda hanno preferito l’arma del silenzio. A differenza del presidente della Repubblica e di altri partiti (che hanno ricordato quella tragedia lo scorso 10 febbraio) laha preferito non dire nulla a riguardo. Il silenzio dellasui massacri delle(Ansa Foto) Cityrumors,itUn qualcosa che, ovviamente, non è passato di certo ...