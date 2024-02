Foggia | 19enne morto dopo l’incidente Decesso nel policlinico

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nella notte l’auto che conduceva è finita fuori dalla carreggiata stradale, sulla-Cerignola, per cause da dettagliare. Ildi Cerignola è così uscito dall’abitacolo per verificare cosa fosse accaduto. È stato investito accidentalmente da una vettura il cui guidatore si è fermato per prestare soccorso. Ilè stato stato trasportato in gravissime condizioni alRiuniti didove èalcune ore. L'articolo nel proviene da Noi Notizie..