Flirt in corso tra la cantante e il rapper?

Emma ha fatto parlare di sé durante e dopo il Festival di Sanremo non solo per la sua canzone “Apnea” che è piaciuta molto al pubblico, ma anche per ... (anticipazionitv)

Luca Onestini - flirt in corso al Gran Hermano Duo? Ecco come starebbero le cose

Luca Onestini non ha perso tempo al Gran Hermano Duo per far parlare di sé per vicende amorose. Infatti, seppur il programma sia appena iniziato, ci ... (anticipazionitv)