Flavia Vento rivelazione scioccante | Ho avuto un flirt con Totti - La reazione è inaspettata

Il 9 febbraio 1986, a Parma, venne ucciso l'imprenditore Carlo Mazza. Katharina Miroslawa, la sua compagna, fu condannata per concorso morale nell'omicidio assieme al marito. Lei si è sempre professat ...L'ex coppia battibecca su questo punto, ma non si tratta di ristabilire la propria onorabilità: è solo di una questione di soldi ..."Non abbiate paura di innovare, di sperimentare, di ricercare, di costruire il futuro perché un albero con radici profonde non teme il vento": così il neo rettore ...inaugurata anche la mostra di ...