Fiumicino | new entry in Consiglio comunale | ufficiale la nomina di Mario Pascone

(Di martedì 13 febbraio 2024), 13 novembre 2023 – Èladia consigliere, il primo dei non eletti nella Lista Baccini Sindaco, subentrato dopo ladi Federica Poggio ad assessore. “Do il benvenuto al consigliere, persona molto preparata e che conosce bene le dinamiche del nostro territorio. Sono sicuro che la sua competenza e l’esperienza maturata apporteranno valore all’amministrazione”. Così il sindacoBaccini. “È una grande emozione per me essere qui oggi insieme a tante persone con le quali ho percorso un cammino di molti anni e sono lieto di incontrare volti nuovi di colleghi con i quali avrò il piacere di collaborare; spero di farlo nel modo migliore e di riuscire a ...

Fiumicino , 10 gennaio 2024 – “Neonato rinvenuto senza vita in un contenitore per vestiti di seconda mano“. E’ questo il titolo di un articolo che, ... (ilfaroonline)

Fiumicino , 8 febbraio 2024 – “Laura Gentile, una ex dipendente di McDonald’s di 22 anni, è stata licenziata me è riuscita a guadagna re 72330 euro in ... (ilfaroonline)

“ Together, beyond flying ”. Con questo claim Aeroporti di Roma ha celebrato ieri il proprio cinquantenario. Nell’ambito dell’evento organizzato per l’occasione all’aeroporto di Fiumicino è stata ...American Airlines ha comunicato uno schedule fino a 11 voli al giorno dall'Italia e gli Stati Uniti da 4 scali italiani ...American Airlines vola verso un'estate da record per numero di collegamenti fra Italia e Stati Uniti. Saranno cinque gli hub statunitensi ...