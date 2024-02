Fiumicino | minacce e sputi all’autista Atac | baby gang fuori controllo

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il vandalismo dilagante dellesi concentra soprattutto ai danni dei conducentisui mezzi pubblici, privi di tutele e vittime di continue aggressioni giovanili.a un autista. È regime di terrore per gli autisti dei mezzi pubblici, ormai vittime prescelte die vandali. Presi di mira di continuo a Roma, come successo nel weekend a piazza Venezia, così come nel resto della Regione. Nelle ultime ore si è consumata l’ennesima aggressione a bordo di un bus a, con un autista minacciato da un gruppo di giovanissimi. È la cartolina che arriva sulle condizioni di viaggio nel trasporto pubblico su cui tanto i dipendenti, così come quelli ...

Brusca frenata per la realizzazione del porto crocieristico, che difficilmente vedrà la luce per il Giubileo. Il Ministero della Cultura, in un documento, sottolinea come il progetto risulti "gravemen ...Prosegue a Fiumicino la caccia agli autisti del Tpl finiti da mesi nel mirino delle baby gang. I bulletti continuano a "colpire" indisturbati al capolinea del trasporto di via Foce ...L’uomo, per sperare di riuscire ad evitare l’arresto, minaccia di tagliarsi la gola con un paio di forbici che ha in mano. Dopo due ore di negoziazione viene immobilizzato e arrestato, Processato per ...